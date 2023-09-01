Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Zeytinköy´de 200 polisle uyuşturucu baskını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Zeytinköy´de 200 polisle uyuşturucu baskını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polis, `Zeytinköy´ mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği `Geeta´ da görev yaptı.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy olarak anılan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona, narkotik, özel harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 200´den fazla polis katılarak, belirlenen adreselere baskınlar düzenledi. Polis ekipleri bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alırken, özel harekat timleri de kilitli olan kapıları koç başıyla kırarak içeri girdi. Ev içlerinde güvenliğin sağlanmasının ardından `Geeta´ isimli hassas burunlu narkotik köpeği de aramalara katıldı. Apartman içerisinden çöp atmak için dışarıya çıkan vatandaşların poşetleri de polis ekipleri tarafından arandı. Helikopter desteğinin verildiği operasyonun geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-09-01 18:30:20

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalya ve Muğla'da yeni adli yıl düzenlenen törenlerle başladı
        Antalya ve Muğla'da yeni adli yıl düzenlenen törenlerle başladı
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        Antalya'da 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Hastaneye giren yılan, 4 saat sonra bulunup doğaya salındı
        Hastaneye giren yılan, 4 saat sonra bulunup doğaya salındı
        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı
        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı