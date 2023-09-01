Antalya Zeytinköy´de 200 polisle uyuşturucu baskını (2)

23 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesinde ve Aksu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik 25 adrese düzenlenen baskınlarda, aranan 2 işi yakalandı. Operasyonlarda; 44 kilogram esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ve eroin maddesi, 26 adet çeşitli ebatlarda kağıtlara emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 tabanca ve fişekler, 1 uzun namlulu silah, 3 hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan, 6 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma' suçundan, 9 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-09-01 19:52:32