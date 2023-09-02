Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Falezlerden düşen köpek, kurtarma ekibinden kaçıp, yukarı kendisi çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerden düşen köpek, kurtarma ekibinden kaçıp, yukarı kendisi çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sahibinin yanında 10 metrelik falezlerden düşen 'Linda' isimli Jack Russel cinsi köpek, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekibini yaklaşık 1 saat uğraştırdı. Falezlere inen ekipten kaçan Linda, daha sonra kendi çabasıyla yukarı çıktı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Meltem Mahallesi Cam Piramit Parkı´nın arkasındaki bölgede meydana geldi. Sahibiyle oynarken falezlerin bulunduğu noktaya giden 'Linda' isimli köpek, düştü. Köpeğinin düştüğünü gören kişi, bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı, sonuç alamayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekip, ekipmanlarını bağlayarak 10 metre aşağıdaki kayalığa indi. Ekipler, Linda´yı yakalamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Köpeğin yakalanabilmesi için tenis topu ve sosis de götürüldü. Tüm çabalara karşın sonuç alınamadı. Yaklaşık 1 saat sonra Linda, kendi çabalarıyla yukarıya çıktı.

        Sahibne koşan köpek, yakındaki bir işletmenin çalışanı tarafından getirilen suyu içti. Sahibi bir süre köpekle bölgede oynarken, itfaiye ekipleri de falezlerden çıkarak ekipmanlarını toplayıp ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-09-02 15:57:50

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        Antalya'nın Demre ilçesinde güz dönemi domatesleri ekildi
        Antalya'nın Demre ilçesinde güz dönemi domatesleri ekildi
        Hristiyanların hac merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi'nde ziyaretçi sayı...
        Hristiyanların hac merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi'nde ziyaretçi sayı...
        Finike Kaymakamı Çelik, Halk Eğitim Merkezi inşaatını gezdi
        Finike Kaymakamı Çelik, Halk Eğitim Merkezi inşaatını gezdi
        Alanya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Alanya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı