Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor - Kayserispor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)-STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

        HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta

        ANTALYASPOR: Helton Leite Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt), Van De Streek (Dk. 67 Bytyqi), Larsson (Dk. 83 Milosevic), Buksa (Dk. 83 Assombalonga)

        KAYSERİSPOR: Bilal Uzodimma (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Dk. 81 Muhammed Eren Arıkan), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 66 Carlos Mane), Kemen (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı

        GOLLER: Dk 44 Van De Streek (Antalyaspor) Dk. 34 Mame Thiam (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Güray Vural, Asombalonga (Antalyaspor) Kemen, Carole, Baran Ali Gezek (Kayserispor)Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.1'inci dakikada Sam Larsson'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde iyi yükselen Saric'in kafa vuruşunu kaleci Bilal uzak kale direği dibinden güçlükle kornere çeldi.

        20'nci dakikada Holtmann'ın pasıyla topla buluşan Adam Buksa'nın ceza alanı dışından sert şutu yandan auta çıktı.

        34'üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Ramazan Civelek'in ön direğe ortasına iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

        44'üncü dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan altı pas içerisine yerden orta yapan Saric'in pasını savunma uzaklaştırmak isterken penaltı noktasında önünde bulan Van De Streek'in sert şutu kalevi Bilal'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-1.

        47'nci dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı'nın çaprazdan ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        48'inci dakikada Güray'ın soldan ortasını savunma uzaklaştırırken Saric'in sert şutu kaleci Bilal'den sekti. Dönen topu takip eden Saric tekrar topa vurmak istese de savunma topu uzaklaştırdı.

        58'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı içerisi altı pas sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda top kaleci Bilal'e de çarparak kornere çıktı.

        69'uncu dakikada Bytyqi´nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Saric´in sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

        Mücadele 1-1 berabere sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

        2023-09-02 23:49:14

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" başladı
        Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" başladı
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül'de başlayacak
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül'de başlayacak
        Antalya'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tut...
        Antalya'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tut...
        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Falezlerden düşen köpek, kurtarma ekibinden kaçıp, yukarı kendisi çıktı
        Falezlerden düşen köpek, kurtarma ekibinden kaçıp, yukarı kendisi çıktı