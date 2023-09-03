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        Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:45 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:45
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        Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından
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        Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: Çok fazla pozisyon ürettik ama sadece gol atamadık

        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kolay ölmeyeceğiz, kolay pes etmeyeceğizAdem AKALAN Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, çok fazla pozisyon ürettiklerini ancak gol atamadıklarını söylerken, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise zor bir yolları olduğunu, savaşmaya devam edeceklerini ve kolay ölmeyeceklerini dile getirdi.

        Antalyaspor, ligin 4'üncü haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip ligde oynanan son 3 maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao ile Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.TRALHAO: ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK AMA SADECE GOL ATAMADIK

        Ligde daha önce oynadıkları maçlarla aynı sonuçların olduğunu ancak oyunun farklı olduğunu kaydeden Joao Tralhao, "Oyunu ilk ve ikinci yarı rakibimize karşı domine ettik. Maçı kazanabilme şansımızda vardı. Pozisyonlarımız oldu ama sadece sonuca yansıtamadık. İyi çalışıyoruz. Yanlışlarımızı, hatamız olan yerleri biliyoruz ve düzeltiyoruz. Oyunun birinci ve ikinci yarısına hükmettik. Çok fazla pozisyon ürettik ama sadece gol atamadık. Golleri sahada bulacağız ve en kısa zamanda takımımızı 3 puanla buluşturacağız" dedi.

        ÇAĞDAŞ ATAN: KOLAY ÖLMEYECEĞİZ VE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Teknik heyet içerisinde yer alan yardımcısı Mustafa Hocanın babasını kaybettiğini belirterek konuşmasına başlayan Çağdaş Atan, "Tamamen aklımız ondaydı, ona tekrardan başsağlığı diliyorum. Buradan oyuncularım da gitmek istediler, biraz olsun moralini düzeltmek adına. Aklımızda Mustafa kardeşimiz vardı, onun dışında oyun için söyleyebileceğimiz ilk yarı gerçekten çok iyi futbol oynadık. Özellikle derinden kaleciyle Attamah ve Arif ile iyi oyun kurduk. Orta, sağ bek bağlantılarını çok iyi yapıp, rakibin ilk blok baskısını gerçekten çok rahat bir şekilde kırdık. İkinci bölge ve üçüncü bölge oyunlarını biraz daha iyi oynayabilirdik. Biraz sabırsız hücum ettik ama onun dışında ilk yarı gerçekten deplasmanda oynanabilecek iyi oyunlardan bir tanesini oynadık. İkinci yarıda ise bazı oyuncularımızın aldıkları darbelerden dolayı bizi eksik bırakmalarından dolayı saha içinde sadece mücadele edebildik. 4 tane 18-19 yaşında oyuncu vardı sahada. Onlara da gerçekten teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışıyorlardı. İlk defa süre alan Muhammet vardı mesela, bunlar zor kararlar. Bizi aslında sezon başında yoran ve yıpratan de bu yani. İnşallah her şey iyi olacak. Antalyaspor'u oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum ama çok fazla da net pozisyon vermedik ve maçı beraberlikle bitirdik. Amacımız ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirebilmek. Tabii ki zor bir yolumuz var. Herkes biliyor ama savaşmaya devam ediyoruz. Kolay ölmeyeceğiz, kolay pes etmeyeceğiz. Bu şekilde oyuncularla savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Joao Tralhao'nun açıklamaları

        Çağdaş Atan'ın açıklamalarıHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

        2023-09-03 00:44:41

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