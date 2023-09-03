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        'Kahramanım' dediği babasının böbreğiyle yaşama tutundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:53
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        'Kahramanım' dediği babasının böbreğiyle yaşama tutundu
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        Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Şaban Örcan (38), babası Yavuz Örcan'ın (68), bağışladığı böbrek ile yaşama sarıldı. Örcan, "Her çocuğun kahramanı babası olduğu gibi benim de kahramanım babam oldu" dedi.

        Alanya ilçesinde yaşayan Şaban Örcan, son 2 yıl hipertansiyona bağlı kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'ne başvuran Örcan, böbrek nakli için sıraya girdi. Örcan'a babası Yavuz Örcan, böbreğini bağışlamak istedi. Tetkiklerin ardından Yavuz Örcan'ın, oğlu Şaban Örcan ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. Babasından alınan böbrek nakledilen Şaban Örcan, sağlığına kavuştu. 

        Şaban Örcan, 2 yıldır kronik böbrek rahatsızlığıyla mücadele ettiğini anlattı. 2 Ağustos'ta Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde nakil olduğunu aktaran Örcan, "Böbrek vericim babam. Her çocuğun kahramanı babası olduğu gibi benim de kahramanım babam oldu. Onu çok seviyorum. Organ bağışı çok önemli; benim gibi organ nakli bekleyen binlerce insan var. Organ bağışı çağrısında bulunuyorum. Lütfen elinizden geldiğince organlarınızı bağışlayın" dedi.

        'BENİM GİBİ BEKLEYEN BİNLERCE İNSAN VAR'

        Nakil sırasını çok beklemediğini belirten Örcan, "Öncelik babam olduğu için babamdan nakil oldum. Şansım; babamla uyumlu olmamdı. O yüzden çok sıkıntı yaşamadım. Benim gibi bekleyen binlerce insan var. Organı, kan grubu uymayan çok kişi var. Benim hastalığım kronik olduğu ve kronik rahatsızlıklar aile genlerinden geldiği için herkesin uymuyordu. Ailemde böbrek rahatsızlığı çeken yoktu. Sadece rahmetli annemde hipertansiyon vardı. O yüzden hipertansiyona bağlı bende böbrek yetmezliği oluştu" diye konuştu.

        'DÜNYALAR BİZİM OLDU'

        Şaban Örcan, "Babamla uyumlu olduğumuz ortaya çıktığında çok mutlu olduk. Dünyalar bizim oldu. Babam da ben de çok sevindik. Çünkü bizi çok zorlu bir süreç bekliyordu. Organ nakli olmadığınız zaman diyaliz tedavisine başlıyorsunuz. Orada da çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Benim şansım; babamın uyması oldu. Ona çok teşekkür ederim" dedi. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nün Türkiye'de başarılı operasyonlara imza attığını vurgulayan Örcan, organ nakli biriminde görev yapan koordinatör, doktor ve hemşirelere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

        2023-09-03 09:51:22

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