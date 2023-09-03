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        Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:04
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        Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu
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        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne geldi.

        Antalya'da hava sıcaklığın 35, nem oranının yüzde 55, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahile gelenlerden bazıları kano ile denizde vakit geçirirken, bazıları güneşlenmeyi ve yüzmeyi tercih etti. Çocuklu aileler ise denizde çeşitli oyunlar oynadı. Akdeniz'in serin sularının tadını en çok çocuklar çıkarttı.

        Falezlerin üzerinde bulunan seyir terasında ise yabancı turistler manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Bazı gençler ise Konyaaltı Sahili varyant tarafındaki falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan, tehlikeye aldırış etmeden suya atladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-09-03 13:02:02

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