Kayıp Alman turisti arama çalışmaları 16'ncı gününde - Yeniden

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine, 'Kayıp Alman turisti arama çalışmaları sonlandı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz.----Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'ı (72), arama çalışmaları 16'ncı günde devam ediyor. Diğer ekiplerin sonlandırdığı çalışmaları, jandarma ekipleri sürdürüyor.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ailesi ile tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Otele dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları yetkililere haber verdi. İhbarla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalarda 40 kilometrekarelik alan 250 kişi, JAK'a ait kadavra köpekleri, dalgıçlar, helikopter, İHA ve Cayrokopter tarafından tarandı. Kandzorra'nın ailesi de 26 Ağustos'ta ülkelerine döndü. Alman kadından iz bulunmayınca, jandarma dışındaki diğer ekipler dün arama çalışmalarını sonlandırdı. Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar ise 16'ncı günde arama çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK

2023-09-03 13:47:39