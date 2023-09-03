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        Antalya'da ormanı 3 yerden yakan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:24
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        Antalya'da ormanı 3 yerden yakan şüpheli tutuklandı
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        Levent YENİGÜNRamazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormanı 3 yerden ateşe verdiği belirlenen Halil Deveci, jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı. 

        Olay, dün gece Kumluca'ya bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Ormandan alev yükseldiğini gören ekipler, hızla yangına müdahale etti. Buradaki yangını söndüren ekipler, ikinci bir noktadan alev yükseldiğini görünce bölgeye gitti. Bu sırada ormanın içinde bir kişinin kaçtığını gören ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, ormanda bir başka noktayı ateşe veren şüpheli Halil Deveci'yi yakalayıp gözaltına aldı. 3 yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Şüpheli Halil Deveci, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Deveci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜNRamazan SARIKAYALI/

        2023-09-03 14:22:58

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