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        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 2 ölü, 17 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:50
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        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 2 ölü, 17 yaralı
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        Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan 07 HOM 52 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan 07 BAY 993 plakalı safari aracı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK

        2023-09-03 18:48:15

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