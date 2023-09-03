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        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 17 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:15
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        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 17 yaralı (2)
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        ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, safari aracında bulunan Rus uyruklu Olga Zhukova (61) olay yerinde, Kazakistan uyruklu kız çocuğu Symbat Nasipgali (2) ile Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ise götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        17 YARALI

        Kazada yaralanan 17 kişiden 2'sinin araç sürücüleri, 7'sinin İsrail uyruklu, 2'sinin Kazakistan uyruklu, 2'sinin ise Rus uyruklu ve 4'ünün de Türk olduğu ifade edildi. Yaralı 2 araç sürücüsü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        İKİ ARACIN DA HIZLI GİTTİĞİ KAMERAYA YANSIDI

        Kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında her iki aracın da hızla ilerlediği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ALANYA (ANTALYA), (DHA)-

        2023-09-03 22:14:13

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