Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu, Antalya'da coşkuyla kutlandı

Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA) Antalya'da, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçını dev ekrandan izleyenler, Türkiye'nin Avrupa şampiyonu olmasını coşkuyla kutladı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez final oynayan Filenin Sultanları, 2019'daki finalde 3-2 kaybettiği Sırbistan'ı bu kez aynı skorla yenmeyi başardı. Türkiye Sırbistan maçını Antalya'da Karaalioğlu Parkı'na kurulan dev ekrandan izleyenler, galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı. Karşılaşmayı izleyenler, bayrak sallayıp, oyun havası eşliğinde şampiyonluğu kutladı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Parka kurulan dev ekran maçı takip eden halk genel görüntü

Dev ekrandan verilen maç detay

Maçı takip eden halkın alkışlaması detay

Vatandaşların galibiyetin ardından oyun havası eşliğinde dans edip, şampiyonluğu kutlaması detayDHA-Spor Türkiye-Antalya Tunahan KIR

2023-09-04 10:43:02