Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yağlı güreşin yeni kuralları, Kırkpınar'dan önce Elmalı'da

        AntalyaBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güreş severleri 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne davet etti. 64 başpehlivanın güreşeceği Elmalı'da gelecek sene Kırkpınar'da geçerli olacak kurallar ilk defa uygulanacak, yarı final ve final eşleşmesinde puanlama yapılmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağlı güreşin yeni kuralları, Kırkpınar'dan önce Elmalı'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye binasındaki toplantıda, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Güreş Ağası Hakan Çetin, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve altın kemer kazanan Antalyalı başpehlivanlar da yer aldı. 

        BAŞKAN BÖCEK: TÜRKÜN İLK ER MEYDANI

        Toplantıda konuşan Başkan Böcek, Türkün ilk er meydanı Elmalı'daki tarihi güreşlerin 671'incisini gerçekleştireceklerini vurguladı. Ata sporuna destek olanlara teşekkür eden Başkan Böcek, "29 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işerini ayırdığımız gibi sporla siyaseti hep ayırdım. Tüm güreşlere elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Konyaaltı Belediye Başkanlığı sürecimde Osman Aynur, İsmail Balaban, sonrasında Ali Gürbüz, bu yıl da Yusuf Can Zeybek ile hep altın kemeri Antalya'ya getirdik. Ben güreş severlerimizi güreşlerimize davet ediyorum" dedi. 

        ÖZTÜRK: KIRKPINAR'IN OLMADIĞI LİGDE ELMALI'NIN OLMASINI İSTEMEZDİK

        Elmalı Belediye Başkanı Öztürk ise şunları söyledi:

        "Türkün ilk er meydanı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, gelecek yıl Kırkpınar'da geçerli olacak kuralların ilk defa uygulanacak olması açısından çok önem kazandı. Elmalı Güreşleri, Türkiye'nin birinci güreşi olacak. Güreşe ve güreşçiye desteğimiz sayesinde Elmalı'da Türkiye'nin en güzel seyircisi, güreşçileri yer alıyor. Bizi, 'lige girmedi' diye eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Biz, Kırkpınar'dan 9 yıl eski organizasyonuz. Kırkpınar'ın olmadığı ligde Elmalı'nın olmasını istemezdik. 'Kırkpınar var ise biz de varız, Kırkpınar yoksa biz de yokuz' dedim. Gelecek sene Kırkpınar'da uygulanacak kuralları ilk defa Elmalı'da uygulayacağız. Tüm boylarda boy atlamayı bu sene Elmalı'da gerçekleştireceğiz. Başpehlivanlarımızda da son 8'e kalanlarda puanlamayı kaldırıyoruz. Yarı final ve finalde puanlama kalkacak. Eskiden dedelerimizin izlediği saatlerce süren güreşleri Elmalı'da hayata geçireceğiz. 5 gün sürecek kültür, sanat, spor etkinliklerimize, konserlerimize, ücretsiz yapılacak güreşlerimize herkesi davet ediyoruz."

        ELMALI'DA 64 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

        Elmalı Güreş Ağası Hakan Çetin de ligdeki puan sıralamasına göre 62 başpehlivan ile final oynayan 2 başpehlivan olmak üzere Elmalı'da 64 başpehlivanın güreşeceğini söyledi. Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ise güreş severleri Elmalı'ya davet etti, başpehlivanlara başarı diledi.

        BALABAN: ATA SPORUMUZ GÜREŞİ DAHA GÜZEL YERLERE GETİRECEĞİZ

        Başpehlivanların fikirleri alınmadan kural değişikliği yapılmasına yönelik eleştiriler hakkında konuşan İsmail Balaban, "Biz güreşçiler olarak birlikte hareket edip karar alalım istedik. Ata sporumuzu birlikte istişare ederek seyir zevkinin artması, daha güzelleştirilmesi için talepte bulunduk. Sezon sonunda birlikte oturup, birlikte kararlar alıp ata sporumuz güreşi daha güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.

        "SEYİRCİ, 'SEN SPORCUSUN FOTOĞRAF ÇEKTİRECEKSİN' DEDİ"

        Balaban, geçen hafta Muğla Seydikemer'deki güreşte seyirci ile arasında yaşanan diyalog hakkında şunları söyledi:

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

         'Konserve hazırlarken ölümcül bakteriden kurtulmak için basınçlı düdüklü t...
         'Konserve hazırlarken ölümcül bakteriden kurtulmak için basınçlı düdüklü t...
        Antalya'da kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı
        Antalya'da kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı
        'Avlan Gölü'nden geriye, birkaç su öbeği kaldı'
        'Avlan Gölü'nden geriye, birkaç su öbeği kaldı'
        Antalya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Antalya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Antalya'da sağanak etkili oldu