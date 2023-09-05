'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali', 'Aida' ile başladı DEVLETOperave Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali', tarihi antik tiyatroda 'Aida' operasıyla başladı.

Dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne, bu yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi katıldı. Yabancı ülkelerden solistlerin de katıldığı zengin programın yer aldığı festivalde, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı olan 'Aida' operasıyla perde açıldı.

Festivalin ilk eseri ve 200'den fazla sanatçının aynı anda sahnede yer aldığı Aida operasında, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkı opera dilinde anlatılıyor. Dönemin dekor ve kostümleriyle ihtişamlı sanat şöleni sunan eserle, antik Mısır'ın egzotik havası, Aspendos'a taşındı. Dünyaca ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin eserinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Feryal Türkoğlu 'Aida', festivalin yabancı konuk solist sanatçılarından tenor Azer Zada 'Radames', mezzosoprano Anastasia Boldyreva 'Amneris', bariton Nikoloz Lagvilava 'Amonasro' rollerini paylaştı.

ORKESTRAYI İTALYAN ŞEF YÖNETTİ

Rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin üstlendiği, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın yaptığı 3 perdelik Aida operasında orkestrayı, İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetti. Solistlere de şef Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi koroları eşlik etti.

Sanatseverlere tarihe yolculuk yaptıran ve her izlenişinde gişe rekorları kıran Aida, bu kez de yoğun ilgi gördü. 3 bin 500 kişilik Aspendos Tiyatrosu'na 3 binden fazla izleyici geldi. Aida'yı Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da izledi. Sanatseverler, programın sonunda sanatçıları bol bol alkışladı.

FESTİVAL PROGRAMI

21 Eylül Perşembe akşamına kadar sürecek festivalde 2 opera, 2 klasik bale ve 1 konser sahnelenecek. Festivalin programı ise şöyle:

8 Eylül (Saat 21.00)Tosca (Puccini'nin opera eseri): Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi

13-14 Eylül (Saat 21.00)Kuğu Gölü (Çaykovski'nin bale eseri): Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi

17 Eylül (Saat 21.00)La Bayadere (Minkus'un bale eseri): İstanbul Devlet Opera ve Balesi