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        Patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu

        ANTALYA'dapatenli4 gencin, halk otobüsünün arkasına tutunarak yaklaşık 2 kilometre yolculuk yaptığı anlar, görüntülendi. Kentte geçen yıl patenli Emin Aydın, tutunduğu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:13
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        Patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu
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        Muratpaşa ilçesindeki Işıklar ve Metin Kasapoğlu caddelerinde patenli 4 çocuk, KL 08 levhalı Lara ile Konyaaltı arasında sefer yapan halk otobüsünün arka paneline tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Hızlı olduğu görülen otobüsün arkasına tutunarak yaklaşık 2 kilometre giden gençlerin yolculuğu, görenleri korkuttu. Kendi canlarını ve trafiği tehlikeye sokan patenli gençler, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Patenli gençler, bir süre sonra otobüsü bırakarak ara sokaklara girdi. Gençlerin patenli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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