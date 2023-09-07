'Öğrencilere zehirli tahta kalemi satılıyor' iddiası ANTALYAFotoğrafçılarKırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, öğrencilerin kırtasiye alışverişi listesinde bulunan tahta kalemlerinin bazılarının zehirli olduğunu söyledi. Bayrak, "Bu ürün okul listesinde bulunuyor. Tahtaya yazı yazarken de çantasında taşırken de sürekli temas halinde. Zincir markette satılan bu kalem, zehirli bir kalem. Üzerinde de yazıyor" dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı gün kala, okullar öğrenciler için yapılacak kırtasiye malzemeleri için liste hazırladı. Listede çoğunlukla ilkokul öğrencilerine gerekli olacak araç ve gereçler sıralanırken, özel okulların listesi binlerce lirayı buluyor. Veliler özellikle ilkokul birinci sınıftaki öğrencileri için kırtasiye alışverişinde çantadan kaleme, silgiden deftere tüm ürünleri kırtasiyelerden alıyor. Bazı veliler ise daha uygun fiyatlar nedeniyle bazı zincir marketleri tercih ediyor.

3 TAHTA KALEM 9,50 LİRA

Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, alınacak ürünlerde sağlığın ön planda tutulması gerektiğine dikkati çekti. Kırtasiyelerde sağlığa zararlı hiçbir ürünün yer almadığını belirten Bayrak, velilerin alışveriş yaparken ürünlerin arkasında yer alan ürün içeriğine dikkat etmediğini, zehir etkisi bulunan bazı ürünlerin de ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Kentteki bir zincir markette 3'lü tahta kaleminin 9,50 liraya satıldığını, üzerinde 'Solvent içerir, sağlığa zararlıdır' uyarısı olduğunu belirten Bayrak, "Sağlığa zararlı ürünler olduğunu yaptığımız incelemelerde gördük. Vatandaş ucuza alacağım diye bunu tercih ediyor. Ancak çocuklarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geleceğini bilmiyorlar. Sağlıksız ürünleri ucuza satıyorlar. 'Çocuklara satılamaz, verilemez' uyarısı olan tahta kalemini 9,50 liraya satıyorlar. Bu ürün okul listesinde bulunuyor. Marketlerin 3 tanesini 9,50 liraya sattığı tahta kaleminin kırtasiyelerdeki adet fiyatı ise 15-20 liradan başlıyor" dedi.

Ürünlerdeki hileleri bildiklerini belirten Bayrak, özellikle çanta ve kalemlerde sağlığa ciddi zararı olan kimyasalların yer aldığını belirtti. Bayrak, "99 liraya çanta satılıyor. Bu ürünler sağlıklı ve sağlam değil. Çorba bile bu fiyata değil artık. Kırtasiyecilerde çanta satışı okul açılmadan ve 11'inci ayda artar. 11'inci ayda artmasının sebebi okul açılmadan ucuza alınan çantaların 2 ayda yırtılması" diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÜRÜN OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİ