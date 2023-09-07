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        İYİ Partili Dervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:15
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        İYİ Partili Dervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir
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        İYİPartiliDervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdirİYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, "CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir" dedi.İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, hükümete göç politikası yüzünden eleştiride bulunarak, "Tamamen bilinçli politikalar nedeniyle bugün Türkiye açık ara en fazla sığınmacı barındıran ülke konumundadır. Türk vatanı, demografik istila altında, Türk milli kimliği büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milli kimliğine yönelik bu kuşatmaya asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Rahmetli Dündar Taşer'in dediği gibi, 'Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurduk.' Ebediyete kadar bu topraklarda yaşamak istiyorsak, gözümüzü dört açmak zorundayız. Hükümeti uyarıyorum, yaptığınız her işte aklınız başına sonradan geliyor. Bu işin şakası yok, pişmanlığı yok, özrü de yoktur" diye konuştu.

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