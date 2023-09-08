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        Eski belediye başkanı çatıdan atladı

        ANTALYA'nınDemreilçesinde eski belediye başkanı Adnan Genç (75), oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:02
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        Eski belediye başkanı çatıdan atladı
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        Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç´in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

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