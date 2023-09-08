Alanya'da safari cipi devrildi; 1 kişi öldü, yaralılar var ANTALYA'nınAlanyailçesinde safari cipinin devrildiği kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen safari cipi, kontrolünden çıkarak, ters döndü. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.