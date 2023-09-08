Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da safari cipi devrildi; 1 kişi öldü, yaralılar var

        ANTALYA'nınAlanyailçesinde safari cipinin devrildiği kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da safari cipi devrildi; 1 kişi öldü, yaralılar var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen safari cipi, kontrolünden çıkarak, ters döndü. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Böcek'i ziyaret etti
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Böcek'i ziyaret etti
        Demre Belediye Başkanı Cengiz, çiftçilerle buluştu
        Demre Belediye Başkanı Cengiz, çiftçilerle buluştu
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eski belediye başkanı çatıdan atladı
        Eski belediye başkanı çatıdan atladı
        Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Alanya'da toprağa verildi
        Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Alanya'da toprağa verildi
        Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedild...
        Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedild...