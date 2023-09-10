Cezaevinden izinli çıktı, girdiği denizde boğuldu

Olay, saat 09.00 sıralarında Liman Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 3 gün önce Elmalı T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Atila Geriş, iki arkadaşıyla dün gece eğlence merkezine gitti. Geç saatlere kadar eğlenen 3 arkadaş sabaha karşı Konyaaltı Sahili'ne yüzmeye gitti. Bir süre denizde yüzen arkadaşlardan Atila Geriş, gözden kayboldu. Geriş'ten haber alamayan arkadaşları bir süre sahile baktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi çevrede yaptığı arama sonucunda Geriş'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu ve kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kıyıda Geriş'e bir süre müdahalede bulunduktan daha sonra ambulansa aldı. Ekiplerin ambulansta yaptığı tüm müdahaleye rağmen Geriş hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilen Atila Geriş'in cenazesi ambulanstan cenaze aracına alındı ve otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.