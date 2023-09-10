Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi ANTALYA'nıntarihisemti Kaleiçi'nde DHA'nın haberi ile gündeme gelen, turunçgil uzun antenli böceğinin çürümesine neden olduğu belirlenen 10 metrelik çınar ağacı, gövdesinden bölünüp, devrildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde yer alan Kılınçaslan Mahallesi Seferoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sultan Alaaddin Camisi'nin yanındaki 10 metre yüksekliğindeki çınar ağacı gövdesinden bölünüp, devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir otomobil, kısmen zarar gördü. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan ağacı kesip, topladıktan sonra trafiğe açtı.

DHA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Devrilen ağacın, DHA'nın 16 Ağustos tarihli 'Ağaçtaki deliklerin nedeni kurşun değil' başlıklı haberi ile gündeme gelen ağaç olduğu anlaşıldı. Turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği, içten içe tamamen çürüyen ve yıkılma tehlikesi bulunan ağacın kesimi için Muratpaşa Belediyesi'nce işlem başlatılmıştı. Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark edenler, ağaçların kurşunlandığı düşünüp, Muratpaşa Belediyesi'ne başvuru yapmıştı. İnceleme sonucunda deliklerin kurşun olmadığı anlaşılmış, bir tür zararlı olan turunçgil uzun antenli böceğinin ağaçlara zarar verdiği belirlenmişti.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA TESPİT EDİLDİ