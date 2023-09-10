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        Otomobil eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi; kaza anı kamerada

        ANTALYA'dasürücününkontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp bir eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:25 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:26
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        Otomobil eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi; kaza anı kamerada
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih K. (35) yönetimindeki 07 ADU 223 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırım üzerindeki elektrik panosuna, ardından bir eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Fatih K., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle restorandan çıkarıldı. Kaza, eczanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza sırasında restoranın ve eczanenin kapalı olduğu belirtildi.

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