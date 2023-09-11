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        Perseid'in 'ateş topu', Seferihisar'da görüntülendi

        İZMİR'inSeferihisarilçesinde 13 Ağustos gecesi Perseid Göktaşı Yağmuru'nu izleyip, 4 saatlik kayıt yapan astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş, içlerinde ateş topu gibi de görünen 40'a yakın meteoru görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:42
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        Perseid'in 'ateş topu', Seferihisar'da görüntülendi
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        Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar sürdü. En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan göktaşı yağmurunu gözlemek için özellikle 12-13 Ağustos gecesi Türkiye'nin birçok bölgesinde ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gözlem etkinlikleri düzenlendi. Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.

        '40'A YAKIN METEOR DENK GELDİ'

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