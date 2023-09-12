Alıkonulan GPS takip cihazlı gökdoğan, kurtarılıp doğaya salındı İSRAİL'deGPStakip cihazı takılarak izlenen 4 aylık gökdoğan, yaklaşık 1200 kilometre yol katederek Türkiye sınırlarına girdikten sonra Van'da bir kişi tarafından yakalanıp alıkonuldu. İsrailli ekibin iletişime geçtiği uzman biyolog Lale Aktay Sözüer ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin desteğiyle kurtarılan gökdoğan, yeniden doğaya salındı.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nun nesli tükenmekte olan türlerle ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bilim departmanından kuş ekoloğu Ohad Hatzofe liderliğindeki ekip tarafından yapılan çalışmalarda, yuvalarında GPS takip cihazı takılarak izlenen türlerden olan gökdoğan, 4 aylık süreçte yaklaşık 1200 kilometre katederek Türkiye sınırlarına girdi. Gökdoğanın, GPS takip cihazı sinyallerinden, Van bölgesinde alıkonulduğu tespit edildi.

İsrail ekibi gökdoğanın alıkonulmasını tespit ettikten sonra, Türkiye'de uzman biyologornitolog Lale Aktay Sözüer ile iletişime geçti. Sözüer'in aracılığıyla da DKMP Genel Müdürlüğü'nden uzman Burak Tatar ve DKMP 14'üncü Bölge Müdürlüğü Van Şube Müdürlüğü ile bölgedeki kolluk kuvvetlerine durum bildirildi. Ekiplerin GPS takip cihazı sinyallerini izleyerek yaptığı çalışma neticesinde, ayaklarının da bağlandığı tespit edilen gökdoğan, alıkonulduğu yerden kurtarıldı. Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen gökdoğan, kontrolleri ve bakımı yapılıp, yeniden doğaya salındı. Kuşu, yakalayıp, satmak amaçlı alıkoyan kişiye ise 50 bin TL para cezası uygulandı.