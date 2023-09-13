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        Altın Portakal'da 'belgesel' ve 'kısa metraj film' finalistleri belli oldu

        ANTALYABüyükşehirBelediyesi'nin ev sahipliğinde 714 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Belgesel Film' ve 'Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar açıklandı. Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, bu yıl 'Belgesel Film Yarışması' için 8, 'Kısa Metraj Film Yarışması' için 14 filmi seçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:40
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        Altın Portakal'da 'belgesel' ve 'kısa metraj film' finalistleri belli oldu
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor. Festivalde, yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 56 başvuru arasından 8 film seçkiye alındı. Serdal Doğan'ın yönettiği 'Anlatsam Film Olur', Nick Read ve Ayşe Toprak'ın birlikte yönettikleri 'Benim Adım Mutlu', İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın birlikte yönettikleri 'Eclipse', Ömer Gümüşer'in yönettiği 'Ege Güneşi', Münir Alper Doğan'ın yönettiği 'Felsefe', Nejla Demirci'nin yönettiği 'Kanun Hükmü', Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan'ın birlikte yönettikleri 'Mavi Kimlik' ile Cenk Kaptan'ın yönettiği 'Sen Kimsin?' bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'Altın Portakal' için yarışacak filmleri oluşturuyor.

        KISA METRAJA 164 BAŞVURU

        'Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 164 başvuru arasından 14 film seçkiye alındı. Yiğit Hepsev'in yönettiği 'Aç Karnına Çıkmayalım', Ekrem Ayhan Çakay'ın yönettiği 'Ben Süpermarket Değilim', Tuvana Simin Günay'ın yönettiği 'Dank', Can Merdan Doğan'ın yönettiği 'En Uzun Gece', Çağıl Bocut'un yönettiği 'Her Gün Biraz Daha Kolay', Abdullah Çeper'in yönettiği 'Kaç Gün Sürecek', Aziz Alaca'nın yönettiği 'Kruvasan', Sevgi Ortaç'ın yönettiği 'Küçük Buluntular', Tilbe Cana İnan'ın yönettiği 'Nasıl Kaybolunur', Doğan Belge'nin yönettiği 'Nehir', Yasemin Demirci'nin yönettiği 'Onun Kalesinde', Resmiye Emir'in yönettiği 'Sonunda', Ramazan Kılıç'ın yönettiği 'Tarihte Yaşanmamış Olaylar' ve Şirin Bahar Demirel'in yönettiği 'Zarafet ve Şiddet Arasında' festivalin 'Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmlerini oluşturuyor.

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