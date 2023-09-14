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        Akdeniz balıkçıları, yeni sezona hazır

        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremler nedeniyle kötü bir sezon geçiren Hataylı balıkçılar, Akdeniz'de yarın başlayacak olan avlanma döneminden umutlu. Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, av sezonu hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Balıkçılarımız 'Vira bismillah' diyerek denize çıkacaklar" dedi. Antalya'daki balıkçılar ise sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, istilacı balık türlerinin hem balık popülasyonuna hem de ağlarına zarar verdiğini ifade ederek, endişelerini dile getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:00
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        Akdeniz balıkçıları, yeni sezona hazır
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören balıkçı barınağında onarım çalışmasının ardından balıkçılar, bir taraftan depremin izlerini silmeye çalıştı diğer yandan yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hasar gören teknelerini onaran balıkçılar, yırtılan balık ağlarını da ilmik ilmik dokur gibi onardı. Balıkçı barınağında günler süren hummalı hazırlığın ardından tüm eksikliklerini gideren balıkçılar, yarın sabah sezonun açılmasıyla 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak.

        'BEREKETLİ SEZON DİLİYORUZ'

        Hatay'da Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, yaşanan felaketle balıkçıların da zarar gördüğünü söyledi. Devletin balıkçılara destekler verdiğini kaydeden Bilen, "Depremde Balıkçı Barınağı'nın çökmesi ve yaşananlardan dolayı balıkçılarımız iyi bir sezon geçiremedi. Artık yeni balık avı sezonu başlıyor. Bu sezon için umutluyuz. Balıkçılarımız ağlarını tamir ediyorlar, son hazırlıklarını yapıyorlar. Yakıtlarını alacaklar. Dolayısıyla 'Vira bismillah' deyip denize çıkacaklar. Balıkçılarımız için bol bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

        Bilen, balıkçıların İskenderun Körfezi'nde avlanma sınırının 13 kulaçtan 10 kulaç mesafesine çekilmesini de talep ettiklerini kaydetti.

        'BALIK POPÜLASYONU DÜŞTÜ'

        2023 yılı av yasağı, Akdeniz dışındaki tüm denizlerde 1 Eylül itibarıyla kaldırıldı. Akdeniz'deki avlanma yasağının kaldırılacağı 15 Eylül öncesi, ava çıkacak balıkçılar da hazırlıklarını tamamlamak üzere. Balıkçılar karaya çektikleri teknelerinin son bakımını yaparken bazı balıkçılar da ağlarını onarıyor. Ağların denizle buluşacağı tarih öncesi sezondan beklentilerinin olmadığını belirten balıkçılar, özellikle istilacı balık türlerinden dert yanıyor. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve burada hem balık popülasyonuna hem de balıkçıların ağlarına zarar veren balon ve aslan balıkları nedeniyle balıkçının av sezonundan beklentisi düşük.

        Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, artan maliyetler ve popülasyonun azlığı nedeniyle düşünceli olduklarını söyleyerek, "Benim pek ümidim yok. Akdeniz'de balık popülasyonu oldukça düştü. Körfez'de zaten av yasak. Büyük balıkçılarımız, hazırlıklarını yapıyor. Körfez dışında av yapacaklar. Beklediklerini bulacaklarını zannetmiyorum. Maliyetler nedeniyle denize açılırken bir kez daha düşünüyorlar" diye konuştu.

        İstilacı balık türlerinin deniz canlılığına zarar verdiğini, bu nedenle popülasyonun azaldığını belirten Talas, "Balon balıklarının çoğalması, denizin ekosistemini bozdu. Birtakım önlemler alındı ancak yeterli değil" dedi.

        'BARBUN AVLAMAYI PLANLIYORUZ'

        Mersin'den gelip Antalya Balıkçı Barınağı'nda son hazırlıklarını tamamlayan Orhan Mavi, "Antalya'da denize ağ salıp avcılık yapmayı planlıyoruz. Barbun balığı avlamayı bekliyoruz. Hazırlıklarımız bitti. Aslan ve balon balıklarının bizim teknemiz büyük olduğu için zararı yok. Av sırasında yakaladığımız da oluyor. Geri denize bırakıyoruz" diye konuştu.

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