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        Antalyaspor, İsrailli orta saha Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

        SüperLig ekiplerinden Antalyaspor, İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramzi Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:05
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        Antalyaspor, İsrailli orta saha Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
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        Antalyaspor, İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri´nde gerçekleşen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Varol Varlı katıldı.

        Ramzi Safuri´nin kendisini 2+1 yıl için Antalyaspor renklerine bağladığı imza töreninde konuşan Varol Varlı, bu sezon 10´uncu transferlerinin gerçekleştiğini belirtti. Varlı, "Teknik heyetimiz, futbol komitemiz ve yönetim kurulumuzun uzun süredir takip ettiği ve transfer edilmesine onay verdiği milli bir futbolcuyu daha kadromuza kazandırdık" dedi.

        VAROL VARLI: KADROMUZUN GÜÇLENDİ VE KATKI KOYACAK

        Safuri'nin orta sahada ve her iki kanatta da oynayabildiğini belirten Varlı, "İsrail Milli Takımı´nın 2 gün önce Belarus ile oynadığı karşılaşmada da forma giyerek hazır ve formda olduğunu gösteren 27 yaşındaki Safuri ile kadromuzun daha da güçleneceğine, hedefimize ulaşmamızda takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızın yanı sıra Türk futbol kamuoyunun da Ramzi Safuri´nin oynadığı futboldan keyif alacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

        RAMZI SAFURI: ANTALYASPOR'DA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

        Kendisini Antalyaspor´a bağlayan resmi imzayı atan Ramzi Safuri ise duygularını dile getirdi. Safuri, "Antalya´da olmaktan ve Antalyaspor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bütün iyi dileklerimle takımımın başarılı olması için katkıda bulunacağım" ifadelerini kullandı. Yeni formasıyla objektiflerin karşısına ilk kez çıkan Ramzi Safuri, resmi imzayı attıktan kısa bir süre sonra Antalyaspor ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

        İLK KEZ İSRAİL DIŞINA ÇIKIYOR

        Kariyerine Hapoel Tel Aviv´de başlayan 27 yaşındaki on numara Bnei Sakhnin, Ashkelon, Maccabi Netanya ve Hapoel Beer Sheva formalarını giyerken kariyerinde ilk kez İsrail dışına çıkıyor. Safuri, takımıyla geçen sezon 32 maça çıkarken, 10 gol ve 4 asiste imza attı. Bu sezon ise takımının UEFA Avrupa Ligi maçlarında iki kez forma giyen Safuri, ligde ise 1 maça çıkarak 30 dakika sahada kaldı. Safuri, bu sezon toplamda 180 dakika yeşil zeminde kalarak 1 asist yaptı.

        MİLLİ TAKIMIN TÜM KATEGORİLERİNDE OYNADI

        Ramzi Safuri, İsrail Milli Takımı'nın tüm yaş kategorilerinde forma giyme başarısı gösterdi. Safuri, 2022 yılından beri İsrail A Milli Takımı´nda forma giyerken, 9 maça çıkma başarısı gösterdi. Safuri bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.

        DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

        2023-09-14 19:00:34

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