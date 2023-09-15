DJ Burak Yeter: 2,5 ay sonra 55 bin fitte müzik yapacağız

DJ Burak Yeter, yaklaşık 2 yıl önce pandemi döneminde hazırlıklarına başladığı `Uzayda konser´ projesiyle ilgili, test amaçlı küçük bir kapsülün uçuşunun başarıya ulaştığını, hazırlıkların da büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Bir kadın pilotun uçuracağı helyum balon ve kapsülle 55 bin fit yükseklikte konser vermeye sayılı günler kaldığını belirten Yeter, 'space' konseptiyle 'Burak Yeter One Day In Space' adı altında canlı yayın yapacaklarını söyledi.

Uçuşun İspanya'nın Barselona kentinden yapılacağını belirten Yeter, "Dünyanın dışından ilk canlı müzik yayını olacak. Kapsülün her tarafındaki kameralarla, izleyiciler gösteriyi 360 derece görüntüleme seçeneğine sahip olacak" dedi.

UÇUŞ TARİHİ 2,5 AY SONRA

Yaklaşık 2 yıldır çalıştıkları proje için sabırsızlandıklarını anlatan Burak Yeter, "Covid dönemi bizim için fırsattı, değerlendirdik ve boş zamanlarımızda 'daha büyük ne yapabiliriz' diye düşündük. Akabinde bu proje ortaya çıktı. Aslında uzaya gitme fikri bende küçük yaşlarda ortaya çıkmıştı. Bir astronot olmak istiyordum ama DJ, inşaat mühendisi oldum. Tabii covid döneminde ciddi zaman ve fırsat bulunca bir kapsül yapımına başladık. Kapsülümüz şu anda bitti. Yaklaşık 2,5 ay sonra 55 bin fitte müzik yapacağız" diye konuştu.

KAPSÜL BARSELONA'DA YAPILDI

Kapsülün Barselona'da yapıldığını, helyum balonla 55 bin fite kadar, yaklaşık 17 bin metre limit belirlediklerini kaydeden Yeter, "Tabii fiziksel olarak stratosfere ulaşıyoruz. Kapsülü Barselona'da yapmamızın nedeni ise orayı 'free zone-açık bölge' belirledik. Ben Hollanda'da yaşadığım için Barselona bize yakın bir bölgeydi ve orayı seçtik. Şu an her şey hazır, teknik aşamalar tamamlanmak üzere. Sadece dış kaplama tasarımımız kaldı. Ardından içeriye bir DJ setup yerleştiriyoruz. Sonra içeriden ve dışarıdan kamera görüntüleriyle heyecanlandıracağımız bir projeye imza atacağız" dedi.

KONSER 1 SAAT SÜRECEK

Konserin yaklaşık 1 saatlik canlı DJ performans olacağını, şarkıların da hazır olduğunu dile getiren Yeter, "Dolayısıyla bir DJ performansı olarak algılayabiliriz. Sıfırdan 55 bin fite çıkmak 2,5 saat sürecek. 2 saat orada kalacağız, 3 saat dönüş, toplam 8 saat sürecek. Biz de bu yüzden projenin adını 'One Day in SpaceUzayda Bir Gün' projesi olarak değerlendirdik. Proje için 7 firmayla iş birliği içerisindeyiz. Riski sıfıra indirip bu projeyi başlattık. Firmalar da özveriyle çalışıyor. Büyük bir iş olacağına inanılıyor. Bu sene gittiğimiz tüm konserlerde de 'Space' konseptiyle yer almaya başladık. Çünkü farkındalık yaratmamız gerekiyor. İnsanlara 'Biz uzaya gidiyoruz' dediğimizde 'Gerçekten uzaya mı gidiyorsunuz' diye soruyorlar. Çünkü daha önce eşi benzeri olmayan bir proje olduğundan bizi çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

CANLI YAYINLANACAK

Bu konuda önemli mühendislerle çalıştıklarını, deneme-yanılma yöntemi olmadığını ifade eden Yeter, "25'e yakın mühendis bu işin içerisinde. Yüzdük, kuyruğuna geldik, çok heyecanlıyız. 2,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde stratosfere ulaşıp müzik yapacağız. Dünya dışında, ilk müzik etkinliği olacak. Biz şu an 16 kanalla görüştük ve anlaşmalarımızı yaptık. Kendi Youtube portalımızda ücretsiz yayınlamayı düşünüyoruz. Ama çalıştığımız firmalar özel bir portal seçebilir. Biz temenni ediyoruz ki ücretsiz olsun ve herkese ulaşsın. Çok büyük farkındalık yaratacağını düşünüyoruz" dedi.

40 ŞARKI PLANLANDI

Konserin farklı melodik şarkılar ve kendi yaptığı şarkılardan oluşacağını belirten Yeter, "Şimdiye kadar hiç çalmadığım şarkılar var. Hatta 2 yıl önce birkaç şarkı çıkartmıştım, isimleri Jüpiter, Mars, Black Hole diye. 'Ya Burak neden böyle şarkılar çıkarıyorsun' diye insanlar sormuştu. İşte tam da zamanı, sırf bu yüzden ve toplam 1 saatlik performans diye düşünürsek 40 şarkı planlıyoruz. Kapsülün içi ve dışında 360 derece kameralar, biz de uzay kostümleriyle sahne alacağız" diye konuştu.

BİR KADIN PİLOTLA UÇACAK

Kapsülde 2 kişi olacaklarını anlatan Yeter, "Bir kadın, çok deneyimli bir pilot olacak. O bizi götürecek. Burada şunu da göstermek istiyoruz, her erkeğin yanında bir kadın vardır derler ya, gerçekten kadının gücünü de orada görmüş olacağız. Çünkü çok deneyimli bir pilot. Bizi yakından takip eden ve müziği de çok seven bir arkadaşımız. Bizi 55 bin fite kadar çıkaracak olan kişi. Önümüzdeki aydan itibaren tüm aşamalar bittikten sonra ismini duyuracağız. Çok heyecanlıyız, yüzdük, kuyruğuna geldik, çok kısa bir süre içerisinde uzayda müzik bizi bekliyor" dedi.

15 METRELİK ASTRONOT HEYKELİ