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        Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş, cesedi bulundu

        ANTALYA'nınAlanyailçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta Mustafa Turaç´ın boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:25
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        Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş, cesedi bulundu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan 07 AGC 074 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda ceset buldu. Bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Mustafa Turaç'ın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Turaç´ın cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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