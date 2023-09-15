İstanbul, ağustosta yabancıya konut satışında Antalya'yı geçti TÜRKİYEİstatistikKurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı konut satışlarına göre, geçen sene ve bu yıl, özellikle Rus ve Ukraynalı göçü nedeniyle yabancıya konut satışında ilk sırada olan Antalya, konut fiyatlarındaki fahiş artış, Rusların Dubai gibi şehirlere yönelmesi nedeniyle İstanbul'un ardından ikinci sıraya düştü. 8 aylık toplamda Antalya ilk sıradaki yerini korudu.

TÜİK'in Konut Satış İstatistikleri Ağustos 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Ocakağustos sonu sekiz aylık dönemde, İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Ardından 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir sıralandı. Üç büyük ili, 5 bin 707 konut satışıyla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu. Konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL YENİDEN İLK SIRADA

Yabancılara konut satışında ise Rusya-Ukrayna savaşına kadar olan dönemde genellikle 1'inci sırada olan İstanbul, geçen sene ve bu yıl temmuz ayı sonuna kadarki satışlarda Antalya'nın arkasında yer aldı. Ağustos ayı verilerine göre, yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışı içinde yabancılara satışın payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 1066 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 919 konut satışıyla Antalya, 248 konut satışıyla Mersin izledi.

SEKİZ AYDA EN ÇOK SATIŞ ANTALYA'DA

Yabancılara ocak-ağustos döneminde konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak, 25 bin 134 oldu. Sekiz aylık toplam satışlarda geçen yılın aynı döneminde 13 bin 71 adet konut satışı yapılan yabancılara, bu yıl 9 bin 365 konut satıldı. Antalya, sekiz ayda 9 bin 365 konutla yabancılara en çok satış yapılan il oldu. Sekiz aylık dönemde Antalya'nın ardından yabancılara en çok konut satışı yapılan diğer iller ise şöyle sıralandı; İstanbul 7 bin 987, Mersin 1965, Ankara 790, Bursa 705, Yalova 698, İzmir 540, Muğla 436, Trabzon 369, Sakarya 368.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, geçen yıla göre neredeyse yarıya düşen yabancılara konut satışındaki sebeplerin, Rusya ve Ukrayna'dan yaşanan göçün azalması, Antalya ve İstanbul'daki fahiş fiyatlar nedeniyle alım güçlerinin düşmesi ve buna bağlı, özellikle Rusların rotasını Dubai gibi şehirlere çevirmesi olduğunu dile getirdi.

RUSLAR YİNE İLK SIRADA