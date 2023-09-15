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        Ot yangını 2 eve sıçradı

        ANTALYA'da otyangını, 2 boş eve sıçradı. Yangın, itfaiyenin ve bölge halkının müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:20
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        Ot yangını 2 eve sıçradı
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        Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında evler arasındaki otlar tutuştu. Alevler rüzgarın de etkisiyle hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli, alevlerin evlerine zarar vermemesi için hortum ve kovalarla su taşıyıp, yangına müdahale etmeye çalıştı. Durumu gören çevredekiler de süpürge ve ağaç dallarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, 1 saatte söndürüldü. 2 dönüm alanda etkili olan yangında 10 meyve ağacının yanı sıra boş durumdaki tek katlı 2 ev yandı.

        Mahalleliden Osman Çetin´in bölgedeki arı kovanının etrafındaki otları temizlediği için zarar görmediğini belirterek, "Kovanımın etrafındaki otları temizlemiştim. Çıkan yangında her yer yanarken benim temizlediğim alan içindeki kovanım ve arılarım yanmadan kurtuldu. Bunlar da can, etrafını temizlemeseydim onlar da yanacaktı. Her zaman çevremizi temiz tutalım" dedi. 

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