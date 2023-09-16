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        Diş tedavi parasını biriktirmek için okulu bırakıp işe giren Ümit'in yüzü güldü

        ANTALYA'da,4 yıl boyunca ön damağından çıkan dişlerin neden olduğu ağrılar nedeniyle uyumakta zorlanan ve tedavi için istenen ücreti biriktirmek için okulunu bırakıp sanayide çalışmaya başlayan Ümit Ulaş'a (17), yardım eli uzatıldı. Özel bir klinikte diş tedavisine başlanan Ulaş'ın okula devam edebilmesi için de gönüllüler tarafından destek sağlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:55
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        Diş tedavi parasını biriktirmek için okulu bırakıp işe giren Ümit'in yüzü güldü
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        ANTALYA'da,4 yıl boyunca ön damağından çıkan dişlerin neden olduğu ağrılar nedeniyle uyumakta zorlanan ve tedavi için istenen ücreti biriktirmek için okulunu bırakıp sanayide çalışmaya başlayan Ümit Ulaş'a (17), yardım eli uzatıldı. Özel bir klinikte diş tedavisine başlanan Ulaş'ın okula devam edebilmesi için de gönüllüler tarafından destek sağlanacak.

        Kepez ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Ümit Ulaş, 2019'da dişleriyle ilgili problem yaşamaya başladı. İlk olarak dişlerine dolgu yaptıran Ulaş'ın bir süre sonra ön damağında 2 diş daha çıktı. Farklı hastane ve doktorlara başvuran Ulaş, ailesinden herhangi bir sağlık güvencesi bulunmadığı için tedavisini yaptıramadı. Gittiği doktorlar da Ulaş'a, iddiaya göre, 'Masada kalırsın' diyerek tedavisini yapmadı.

        Dişleri nedeniyle çenesi şekil değiştiren Ulaş, ağrılar nedeniyle uyuyamamaya ve katı gıda tüketememeye başladı. Son olarak başvurduğu hastanede, sosyal güvencesi olmadığı gerekçesiyle tedavi için 80 bin lira istenen Ulaş, okuluna ara verip, para biriktirebilmek için Akdeniz Sanayi Sitesi'nde işe başladı. Yaşadığı ağrı ve acıya daha fazla dayanamayan Ulaş'ın sesinin DHA tarafından duyurulmasının ardından yardım eli uzatıldı.

        Özel bir diş kliniği, öncelikle Ulaş'ın diş tedavisine başladı. Ağzındaki çürüyen dişleri çekilen Ulaş'ın tedavisine tel ile devam ediliyor. Ulaş, tedavi parası biriktirmek için bıraktığı okuluna da döndü. Ulaş'a, eğitim dönemi boyunca Antalya Yardımlaşma Platformu tarafından destek sağlanacak.

        Yıllardır yaşadığı ağrıların azaldığını söyleyen Ümit Ulaş, "Haberden sonra beni birçok kişi arayıp yardım etmek istedi. Tedaviye başladım hızlıca ve devam ediyor. Tedavi öncesinde yemek dahi yiyemiyordum. Tedaviyle birlikte ağrılarım azaldı, artık rahat bir şekilde yemek yiyebiliyorum. Hem yarım bıraktığım okuluma dönüyorum hem de işime devam edeceğim. Artık çok daha iyiyim. Dişlerim de bana yardımcı olan doktorlarımız sayesinde düzelmeye başladı. Takılan teller sayesinde de tedavim devam ediyor" dedi.

        Ümit'e eğitim hayatı boyunca destek olacaklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu sorumlusu Halit Mert, "Haberin ardından Ümit'ten haberimiz oldu. Kendisiyle irtibata geçtikten sonra tedavisinin başladığını öğrendik. Biz de okuluna devam edebilmesi için kendisine burs desteği verme kararı aldık. Eğitim hayatı devam ettiği sürece eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılaşacağız. Eğitimini bitirip mesleğini eline alıncaya kadar hem ailesine hem kendisine destek olma sözü verdik" diye konuştu.

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