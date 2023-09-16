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        Alanyaspor 3 transferini tanıttı

        SÜPERLig ekibi Alanyaspor, düzenlenen törenle transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladığı stoper Nuno Lima, sol kanat oyuncusu Pione Sisto ve santrfor Sergio Cordova'yı tanıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:20
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        Alanyaspor 3 transferini tanıttı
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        SÜPERLig ekibi Alanyaspor, düzenlenen törenle transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladığı stoper Nuno Lima, sol kanat oyuncusu Pione Sisto ve santrfor Sergio Cordova'yı tanıttı.

        Turuncu yeşilli takım, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı 3 oyuncu için imza töreni düzenledi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki törende Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 22 yaşındaki Portekizli stoper Nuno Lima ile 4 yıllık, 28 yaşındaki Danimarka uyruklu sol kanat oyuncusu Pione Sisto ile 2 yıllık ve 26 yaşındaki Venezuela uyruklu Sergio Cordova ile 4 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

        "SİSTO'NUN KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

        Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Sisto, Danimarka liginden geldi. 10 numara ve sol kanat pozisyonda da oynayan yetenekli biri. Bizler ve kendisi için hayırlı olsun diliyoruz. Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inancımız tam" dedi.

        'İLERİYE DÖNÜK BAŞARILAR ELDE EDECEKTİR'

        Takip ettikleri ve istedikleri oyuncuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Nuno Lima'nın ileriye dönük çok iyi işler yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

        "HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

        Sergio Cordova'nın kulübe katkı sağlayacağına inandığını belirten Çavuşoğlu, "Hedefleri var ve bu hedefleri de gerçekleştirecek performansı göstereceğine inanıyorum. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için o sahada, biz de yönetim kısmında çalışacağız" dedi.

        SİSTO: TARAFTARIN İLGİSİNİ ÇOK FAZLA HİSSETTİM

        Sol kanat oyuncusu Pione Sisto ise imza töreninde taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti. Sisto, "Güzel bir ülke ve güzel bir şehirde taraftarlarla buluşmaktan dolayı sabırsızlanıyorum. Taraftarların ilgisini çok fazla hissettim" diye konuştu.

        LİMA: KARİYERİMDE BÜYÜK BİR ADIM

        Stoper Nuno Lima ise Alanyaspor'a transferini kariyerinde büyük bir adım olarak gördüğünden bahsetti. Sergio Cordova da Türkiye liginde kendini geliştirebileceğini inandığını söyledi. Cordova, şunları söyledi:

        "Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Hala gencim ve kariyerimin zirvesini bu kulüpte yapacağına inanıyorum. Kulüp olarak da hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Buraya gelirken Türkiye ligini bilen arkadaşlarıma sordum. Bana anlattılar. İyi bir lig olduğunu söylediler. Benim de burada kendimi geliştirebileceğim şekilde gözlemim var. İyi bir lige geldiğimi düşünüyorum."

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