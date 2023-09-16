Antalya'da, denizde kadın cesedi bulundu

ANTALYA'da30 metrelik falezlerden denize düştüğü üzerinde durulan 35-40 yaşlarında kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Tekneyle gezen vatandaşlar su üzerinde hareketsiz birini görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan deniz polisi, kadın olduğu belirlenen kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.