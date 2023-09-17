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        Antalya'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:20
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        HAVADANVEKARADAN YOĞUN MÜDAHALE

        Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını yayıldı. Yangın Dim Barajı'nın arka tarafına doğru ilerlerken, bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi. Ulaşımın olduğu noktalara ekipler karadan müdahale ederken, sarp ve ulaşımın olmadığı noktalara ise helikopterler ve uçaklar barajdan aldıkları suyla müdahale etti. Bölgede yer yer rüzgarın da etkili olduğu ve seyrek şekilde dağılmış yerleşim yerlerinin de bulunduğu gözlemlendi. Ekipleri kontrol altına aldığı bazı noktalarda yeniden alevlerin yükseldiği görüldü. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda kara ekibiyle müdahalede edilirken, araç sayısının yeni katılacaklarla artacağı belirtildi.

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