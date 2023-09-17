Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da orman yangını (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:22 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da orman yangını (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'MÜDAHALEMİZARALIKSIZSÜRÜYOR'

        Bölgede yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yangına müdahale eden ekiplerin sayısını paylaştı. Bakan Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi OTAĞ keşif uçağıyla havadan inceledi. Bakan Yumaklı'ya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.

        'ŞU ANA KADAR 13 EV BOŞALTILDI'

        Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Orman Genel Müdürlüğümüzün, belediyelerimizin ekipleri seferber olmuş durumda. Şu ana kadar 13 ev boşaltıldı. Herhangi bir can kaybımız yok Allah'a şükür. Vatandaşlarımızı evlerden tahliye ettik. Ekiplerimiz şu anda çalışıyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz alanda rüzgar yok ama 100 metre aşağıya veya yukarı gidildiğinde rüzgar dalgalanıyor. Rüzgarın dalgalanmasına göre ekipler değişiyor. Bütün ekiplerimizle müdahale devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya bir risk başvurusu gelmedi. Şu anda karadan, havadan çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. 

        'ATEŞ GELİNCE HEMEN ÇIKIN DEMİŞLER'

         Bölgedeki bir evin yandığı, alevlerin tehdit ettiği 13 evin ise tahliye edildiği belirtildi. Akköprü Mahallesi'nde yanan evin gelininin evi olduğunu söyleyen Dulkadın Akın, "Gelinimin evi yandı. Kurtaracağım diye çırpınmış. Ben köyden geldim. Yakınımızda yanan ev. Gelinim oradaydı. Ateş gelince hemen çıkın demişler" dedi.

        Öte yandan bölgede konaklayan arıcılar da kovanlarının zarar görmemesi için bölgeden uzaklaştırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, Alanya'daki orman yangınını havadan inceledi
        Bakan Yumaklı, Alanya'daki orman yangınını havadan inceledi
        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
        Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
        GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını devam ediyor
        GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını devam ediyor
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)