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        Antalya'da orman yangını (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:35
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        Antalya'da orman yangını (6)
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        YANGINAMÜDAHALEHAVA KARARDIKTAN SONRA DA SÜRDÜ

        Alanya'daki orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi sürüyor. Hava karardıktan sonra helikopter ve uçakların müdahalebi sona ererken, kara ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede AFAD ve ANDA arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra UMKE, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri jandarma ve belediyelere ait personel de çalışmalara destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından Gazipaşa Havalimanı´nda konuşlu bulunan insansız hava aracı (İHA) komuta merkezine geçti. Yumaklı, burada Bayraktar TB2 İHA´dan gelen görüntüleri inceleyerek yangının etkili olduğu alanla ilgili bilgi aldı.

        Yangın çoğunlukla Dim Barajı vadisi yamaçlarında ilerliyor. Yamaçta evleri bulunan vatandaşlar da tedirgin şekilde çalışmaları takip ediyor. Bölgede oturan Kadir Kaya, alevlerin evinin yakınına kadar geldiğini belirterek, "Yangının ilerlememesi için bizler de destek veriyoruz. Yamaçta çok sayıda ev var. Umarım yangın daha fazla ilerlemeden söndürülür" diye konuştu.

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