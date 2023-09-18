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        Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün  

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Yangında tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı görüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:45
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        Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün  
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Yangında tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı görüldü. 

        Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını 21 saatten fazla süredir devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı. 11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

        TAHLİYE EDİLEN EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI

        Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormannın tamamen yandığı gözlendi. Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü. 

        Bu sabah erken saatlerde havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlayarak kara ekiplerine destek veriyor.

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