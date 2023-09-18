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        Minaresi servi olan tarihi camiye 'silüet' dokunuşu

        ANTALYA'nınAksu ilçesinde 1800'lü yıllarda yapılan tarihi Ağalar Camisi, minare yapılacak alandan yükselen servi ağacıyla dikkati çekiyor. Restorasyon projesi kapsamında, caminin silüetini bozduğu düşünülen beton elektrik direkleri ve enerji hatları kaldırılıp çeşmesinden de su akıtılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:05
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        Minaresi servi olan tarihi camiye 'silüet' dokunuşu
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        ANTALYA'nınAksu ilçesinde 1800'lü yıllarda yapılan tarihi Ağalar Camisi, minare yapılacak alandan yükselen servi ağacıyla dikkati çekiyor. Restorasyon projesi kapsamında, caminin silüetini bozduğu düşünülen beton elektrik direkleri ve enerji hatları kaldırılıp çeşmesinden de su akıtılacak.

        Aksu ilçesindeki Ağalar Camisi, farklı mimarisi ve minaresinin olmamasıyla dikkati çekiyor. Camiye 1 kilometre uzaklıktaki Perge Antik Kenti'nden getirilen taşlarla 1800'lü yıllarda inşa edilen cami, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor. Caminin minaresinin inşa edileceği yerde servi ağacının yükselmesiyle minare yapılmayıp servi ağacı minare olarak kullanılmaya başlanmış. Caminin silüetinde ağaç ve caminin kubbesi bir bütün olurken, antik döneme ait kabartmalar ve yazıların olduğu taşlar cami duvarında kullanıldı. Mihrabı için yine Perge Antik Kenti'nden getirilen taşlar, Osmanlı dönemindeki taş ustaları tarafından işlenerek mihraba yerleştirildi.

        ÇEŞMESİ AKACAK, ELEKTRİK DİREKLERİ KALDIRILACAK

        Caminin bahçesinde Osmanlı dönemine ait çok sayıda mezar da bulunuyor. Antalya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon planına aldığı cami için ilk olarak çevre düzenlemesi planlanıyor. Caminin kendisiyle yaşıt ve su akmayan çeşmesine kaynak suyu bağlanıp, bahçesindeki mezarlar da incelenip bakımları yapılacak. Ayrıca caminin silüetini bozan beton elektrik direkleri de kaldırılacak ve enerji hatları yer altına alınacak.

        SERVİ MİNARELİ CAMİ

        Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, caminin bölgede 'Servi Minareli Cami' olarak anıldığını söyledi. Yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Karabayram, "2016 yılında bir restorasyon çalışması yapıldı. Yok olan kubbesi aslına uygun çok güzel restore edildi. Caminin olmayan minaresini bir servi ağacı oluşturdu. Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında ikinci etap çalışmaları da başlayacak. Vali Şahin'in talimatıyla ağaç da korunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bu türden projelerde ciddi çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

        Caminin Perge Antik Kenti ve bölgedeki taşlardan devşirme mimariyle inşa edildiğini de kaydeden Karabayram, bütün yapının orijinal olduğunu belirterek, "Akmayan çeşmesi akacak, kabristan kısmı da düzenlenecek. Caminin minaresi olmayacak. Servi ağacı minarenin yapılacağı alanda büyümüş. O ağaç nasıl kesilir? Mümkün değil. Ağaç ve cami korunacak. Elektrik direkleri de kaldırılacak. Enerji hatları yer altına alınacak" dedi.

        Caminin ikinci etap restorasyon çalışmalarının ileriki günlerde başlayıp 2024'te tamamlanması bekleniyor.

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