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        Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:05
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        Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (3)
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        HASSASBURUNKADRO'DAN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

        Alanya'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yanan alanda geniş çaplı inceleme başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye'de yangın tespitinde tek olmasıyla bilinen dedektör köpek 'Kadro', yangın bölgesine getirildi. Burada eğitmeniyle birlikte yanan alanda inceleme yapan Kadro, yangının insan kaynaklı mı ya da kundaklamayla mı çıktığını tespit etmede büyük rol oynayacak. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangın bölgesinde çalışma başlatırken, yanan alanın 230 hektar olduğu belirtildi.

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