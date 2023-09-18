Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (3)

HASSASBURUNKADRO'DAN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Alanya'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yanan alanda geniş çaplı inceleme başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye'de yangın tespitinde tek olmasıyla bilinen dedektör köpek 'Kadro', yangın bölgesine getirildi. Burada eğitmeniyle birlikte yanan alanda inceleme yapan Kadro, yangının insan kaynaklı mı ya da kundaklamayla mı çıktığını tespit etmede büyük rol oynayacak. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangın bölgesinde çalışma başlatırken, yanan alanın 230 hektar olduğu belirtildi.