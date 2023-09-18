Antalya'da kayıp kadın aranıyor ANTALYA'nınFinike ilçesinde, dün sabah evden ayrılıp kaybolan Durkadın Aksoy (73) için arama çalışması başlatıldı. Hava araçlarının da kullanıldığı aramalarda şu ana kadar sonuç elde edilemedi.

ANTALYA'nınFinike ilçesinde, dün sabah evden ayrılıp kaybolan Durkadın Aksoy (73) için arama çalışması başlatıldı. Hava araçlarının da kullanıldığı aramalarda şu ana kadar sonuç elde edilemedi.

Finike'nin Arif Mahallesi'nde oturan Mustafa Aksoy (55), jandarmaya müracaat edip, annesi Durkadın Aksoy'un 17 Eylül'de saat 06.30 sıralarında, kimseye bildirmeden evden çıktığını ve dönmediğini, kendisinden haber alınamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası nöbetçi savcıya bilgi veren Finike Jandarma Komutanlığı ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA EKİP ARIYOR

En son Finike Antik Kenti yakınlarında görüldüğü tespit edilen Durkadın Aksoy'un bulunması için ekiplerin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi. Karadan ve havadan süren aramalarda Aydın'dan 1 İHA ve Cayrokopter'in çalışmalara dahil edildiği, Kemer'den komandolar, Antalya'dan JAK (Jandarma Arama Kurtarma), AFAD, AKUT, MAKSAT, İHH ve ANDA'dan ekiplerin yer aldığı ancak şu ana kadar Durkadın Aksoy'un izine rastlanılamadığı kaydedildi.