TÜİK davasında 5 sendikacının 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi BİRLEŞİKKamu İş Konfederasyonu'nun, 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon oranlarını protesto için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde düzenlediği eylemde gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin, 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi.

BİRLEŞİKKamu İş Konfederasyonu'nun, 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon oranlarını protesto için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde düzenlediği eylemde gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin, 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun üyeleri, geçen yıl 9 Haziran'da, açıklanan enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK önünde açıklama yapmak istedi. Emniyet güçlerinin izin vermemesi ve polisin biber gazlı müdahalesiyle o dönemki Genel Başkan Mehmet Balık, dönemin Konfederasyon Mali Sekreteri Mücahit Dede, Eğitim-İş Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Himmet Suat Sadış, Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen gözaltına alındı. 5 sendikacı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

19 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Arbedenin de yaşandığı olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 sendika yöneticisi hakkında 4,5'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Sendika yöneticileri, 19 Eylül'de Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Birleşik Kamu İş'ten yapılan açıklamada, TÜİK'in hesaplama yöntemleri eleştirilerek, bu davanın TÜİK tarafından açlığa mahkum edilenlerin davası olduğuna yer verildi.