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        Antalya'da kayıp kadın aranıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:25
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        Antalya'da kayıp kadın aranıyor (2)
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        UYURKENBULUNDU

        Antalya'nınFinike ilçesinde, dün sabah evden ayrılıp kaybolan Durkadın Aksoy bulundu. Yakınlarının yanı sıra çok sayıda ekip tarafından arama çalışması yapılan Durkadın Aksoy, saat 14.00 sıralarında evin yakınlarındaki bir noktada uyurken bulundu. Aramalara katılan cayrokopterin gösterdiği noktada Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Kemer Asayiş Komando Timleri, İz Takip ve Kadavra Köpek Timleri, Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, AFAD, ANDA, AKUT, MAKSAT, İHH ekipleri ile sürdürülen çalışma sonucunda Durkadın Aksoy'a ulaşıldı. Sağlık durumu iyi, bilinci açık vaziyette bulunan Durkadın Aksoy, kontrol amacıyla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durkadın Aksoy'un bulunduğu haberini alan yakınları büyük mutluluk yaşadı.

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