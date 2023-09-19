BRAF Genel Sekreteri Güçer: Dezenformasyon, milli güvenlik meselesi haline geldi KARADENİZYayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu (BRAF) Genel Sekreteri Deniz Güçer, "Dezenformasyon, artık ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldi. Hatta ve hatta bunu da aşarak küresel bir güvenlik sorununa dönüştü. Ortak amacımız yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek olmalı" dedi.

KARADENİZYayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu (BRAF) Genel Sekreteri Deniz Güçer, "Dezenformasyon, artık ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldi. Hatta ve hatta bunu da aşarak küresel bir güvenlik sorununa dönüştü. Ortak amacımız yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek olmalı" dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (KEİ) üye ülkelerin katılımıyla kurulan BRAF'ın bu sene 10'uncusu gerçekleştirilen yıllık toplantısı, Antalya Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) organizasyonunda BRAF'ın 10. Yıllık Toplantısı ve 'Uluslararası Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı'na Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilciler katılıyor. Çalıştayda BRAF üyelerinin dışında Malezya, Karadağ, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya'dan yetkililer yer aldı.

'DEZENFORMASYONUN BAŞ KAYNAĞI YA DA EN ÖNEMLİ ARACI MEDYA'

Çalıştayın açılışında konuşan BRAF Genel Sekreteri Deniz Güçer, dezenformasyon kelimesinin sözlüklerde en yalın tanımıyla 'bilgi çarpıtma' olarak geçtiğini dile getirdi. Güçer, "Çağımızda kavram fazlaca ön plana çıkmış, olumsuz ve yıkıcı etkileri nedeniyle de tartışılması elzem hale gelmiştir. Dezenformasyonun baş kaynağı ya da en önemli aracı ise maalesef medyadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak biz, sorumluluk alanımız olan görsel ve işitsel medyada dezenformasyon konusuna dikkatle ve titizlikle yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Medya mecralarının çeşitlenmesi ve dijitalleşmesiyle yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun ve mezenformasyonun (bilginin doğru olup olmadığı bilinmeden, düşünmeden paylaşılan bilgi) hızla yayıldığına dikkati çeken Güçer, şunları söyledi:

"Yalanın yayılma hızının gerçek bilginin dolaşımından katbekat fazla olduğu da bir gerçek. Dezenformasyon artık ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldi. Hatta ve hatta bunu da aşarak küresel bir güvenlik sorununa dönüştü. Ortak amacımız yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek olmalı. Bunu hiç kimse ya da hiçbir kurum tek başına yapamaz. Dezenformasyonla mücadele resmi kurumlar, teknoloji şirketleri, sivil toplum örgütleri, bilim insanları, medya kurumları ve gazetecilerin bir araya gelmesiyle, ortak bir akılla ancak mümkün olabilir. Uluslararası iş birliğiyle dezenformasyonla ortak mücadele edersek kazanırız."

Kişilerin dijital okuryazarlık seviyelerinin yükseltilmesi için birlikte çalışma yapılmasının önemine değinen Güçer, RTÜK olarak medya okuryazarlığını dijital okuryazarlığa çevirdiklerini ve toplumlara yeni medya okuryazarlığı becerisinin kazandırılması gerektiğini vurguladı.

KEİ Daimi Sekreteryası İdari Yetkilisi Alexei Nistrean ise bilgi, iletişim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaları anlattı. Dezenformasyonun nefretin yayılması ve şiddete neden olduğunu kaydeden Alexei Nistrean, ülkeler arasında yayılan bilginin milyonlarca insana ulaştığını, insanlar üzerinde, davranışlarında büyük etkiye yol açtığını söyledi.

Çalıştayda Yunanistan'ın kurul üyesi (NCRTV) Prof. Georgios Pleios, RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Deniz Güler, Sırbistan'dan (REM) Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Jelena Kolo Jovanoviç, RTÜK Üst Kurul Uzmanı Melike Yiğit Bakır görüşlerini aktardı.

Çalıştayın ikinci oturumunda 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı' konusu ele alındı. Oturumun açılışında KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, ülkelerin yayıncı otorite temsilcilerine hitap etti.