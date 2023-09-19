Dağda ağaca bağlı köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiği iddiasına inceleme ANTALYA'nınFinike ilçesinde dağda ağaca bağlanmış haldeki köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiğini iddia ederek, sosyal medyada görüntüler paylaşan yerleşik yabancılar, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, hayvanların durumunu inceledi. Köpeklerin sağlık durumunun normal olduğu ancak aşılarının olmadığı belirlendi. Hayvanların sahibi hakkında işlem başlattı.

ANTALYA'nınFinike ilçesinde dağda ağaca bağlanmış haldeki köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiğini iddia ederek, sosyal medyada görüntüler paylaşan yerleşik yabancılar, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, hayvanların durumunu inceledi. Köpeklerin sağlık durumunun normal olduğu ancak aşılarının olmadığı belirlendi. Hayvanların sahibi hakkında işlem başlattı.

Finike'de yerleşik yaşayan Polonya ve Almanya uyruklu 2 hayvansever, 14 Eylül'de ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nin dağlık bölgesindeki bir çoban ağılının yakınında ağaca zincir ve iplerle bağlanmış 2'si yavru 8 köpek olduğunu fark etti. Aç ve susuz olan köpeklerin yanı sıra ağılda 10'dan fazla küçükbaş olduğunu gören hayvanseverler, bunlardan birinin ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler bölgedeki durumu cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Konuyla ilgili de Finike Belediyesi'ne başvurdular.

`SU YOK, YEMEK YOK, HAYVAN DURAMIYOR AYAKTA´

Köpeklerden birinin açlık ve susuzluktan kemiklerinin sayılacak hale geldiği görülürken, görüntüyü çeken hayvanseverin, "Su yok, yemek yok. Hayvan duramıyor ayakta. Çok kötü. O kadar büyük hayvan, çok kötü" dediği duyuldu. Başka bir köpeğin de aynı durumda olduğu anlar görüntülerde yer alırken, bu köpeğin önüne konulan suyu içtiği, bu sırada hayvanseverin, "Su getireceğiz şimdi. Hayvan nasıl su içiyor" dediği anlar görüntülere yansıdı.

KÖPEKLERDEN BİRİ BULUNAMADI

Hayvanseverlerin başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, diğer yerleşik yabancıların da paylaşımlarıyla görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Finike Belediyesi ekipleri bölgeye giderek olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanseverlerin paylaştığı görüntülerde durumunun kötü olduğu görülen köpeklerden biri bulunamazken, diğerlerinin sağlık durumunun normal olduğu tespit edildi. Köpeklerin aşısının, ağıldaki keçilerin küpesinin bulunmadığını belirleyen ekipler, hayvanların sahibine cezai işlem uygulanması için tutanak düzenledi. Hayvanların aşılanması için de sahibine süre verildiği öğrenildi.