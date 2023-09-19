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        Ankara'da sünger fabrikasında yangın; 1 ölü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:25
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        Ankara'da sünger fabrikasında yangın; 1 ölü (2)
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        1KİŞİHAYATINI KAYBETTİ

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, 1 işçi hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve kimliği belirlenemeyen işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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