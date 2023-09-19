Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda iddialı

İTALYA'nınBarletta kentinde 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Deniz Küreği Beach Sprint Dünya Şampiyonası'na ilk defa katılacak olan Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı, şampiyonaya Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazırlanıyor.

Kürek sporunun bir alt branşı olan deniz küreği branşında ilk defa bir dünya şampiyonasına katılacak olan Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı, hazırlık kampı için Manavgat'a geldi. Manavgat'ın Sorgun sahilinde antrenmanlarını gerçekleştiren 3'ü kadın 8 sporcudan oluşan milli takımın hazırlık kampı 25 Eylül'de sona erecek. Kürek branşında dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli madalyalar kazanan Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı, İtalya'da yapılacak olan dünya şampiyonasından da madalya ile dönmek istiyor.

'KENDİMİZİ GÖSTERMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na ilk defa katılacak olan Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı'nda tüm sporcular İtalya'dan madalya ile döneceklerine inandıklarını söyledi. 6 yıldır kürek sporu ile uğraşan Ebru Ünal, "Bu bizim normal olimpik branş olarak yaptığımız kürekten daha farklı olarak plajda yapılıyor ve öncesinde koşulması gerekiyor. Buna adapte olabilmek için de Manavgat'ta kampa başladık. Çok heyecanlıyız ilk kez yapacağımız için ve İtalya'da iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

Diğer bir sporcu Fatih Ünsal, "14 yıl içerisinde 5 dünya şampiyonası madalyası ve ulusal ve uluslararası birçok madalya aldım. Şimdi de ilk defa deniz küreğinde kendimizi göstermeyi hedefliyoruz. Kampımız Antalya'da çok güzel geçiyor hava çok sıcak. Bizim için istediğimiz ortam gayet iyi uyuyor. Suyun sıcaklığı olsun, bu sporu yapabilmek için çok güzel burası" dedi.

Manavgat'ta devam eden hazırlık kampında sporcuları yalnız bırakmayan Türkiye Kürek Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı ve Deniz Küreği Kurul Üyesi Yalçın Özcan, ilk defa deniz küreği için kamp düzenlediklerini ve kampın hemen ardından İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılacaklarını belirterek, "Beach sprint dünyada da çok yeni bir branş. Bu branşın 2028 Olimpiyatları'na eklenmesi gündemde. Aslında kürek sporu ilk olimpiyatlardan beri var ama kürek sporunun bu yeni dalı olimpiyatlara eklenecek. Biz de şimdiden hazırlıklarımıza başladık bu sporda ön alabilmek için" diye konuştu.

'ŞAMPİYONAYA İDDİALI BİR EKİPLE HAZIRLANIYORUZ'

Kadrolarının çok zengin olduğunu anlatan Özcan, "Oldukça başarılı bir kadroyla buradayız. Geçmişte olimpik dediğimiz kürek sporunda Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar kazanmış sporcular burada. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Onat şu anda burada antrenman yapıyor. Bu şampiyonaya iddialı bir ekiple hazırlanıyoruz. Umarım bu kamp sonunda da en iddialı şekilde oradan da madalyayla döneceğimizi umut ediyoruz. Oldukça izlenmesi zevkli ve heyecanlı bir yarış formatı umuyoruz milli takımımız da bu yeni formatta dünya sıralamasında önemli bir yer edinecek" dedi.

ANTALYA, MANAVGAT SAHİLLERİ ÇOK UYGUN

Deniz küreği branşı için Antalya ve Manavgat sahillerinin çok uygun olduğunu dile getiren Özcan, "Hem kışın hem yazın kamplar organize etmemiz için çok uygun. Bu sebeple biz de Antalya'yı seçtik. Antalya'da da bu sporun gelişeceğini düşünüyoruz" dedi.