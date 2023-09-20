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        Silahlı suç örgütü lideri, Antalya'da yakalandı

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:10
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        Silahlı suç örgütü lideri, Antalya'da yakalandı
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak yakalandı.

        'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tefecilik' ve 'Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme' suçları kapsamında çok sayıda suç kaydı bulunan, ayrıca 8 dosyadan 3 yıldır aranan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak'ın, Alanya'da olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan Zafer Koçak, Alanya'da KOM ve Özel Harekat şube müdürlükleri görevlilerinin operasyonuyla gizlendiği ikamette yakalandı. Şüphelinin yakalandığı yerdeki aramada 9 milimetre çaplı 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 mermi ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan Koçak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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