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        Marketteki teşhirci kameradan tespit edilip, yakalandı 

        ANTALYA'nınManavgat ilçesinde girdiği markette kadın kasiyere, cinsel organını gösterdiği öne sürülen T.D., polis tarafından yakalandı. Yaşananlar kameraya yansırken, içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen T.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:55
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        Marketteki teşhirci kameradan tespit edilip, yakalandı 
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        ANTALYA'nınManavgat ilçesinde girdiği markette kadın kasiyere, cinsel organını gösterdiği öne sürülen T.D., polis tarafından yakalandı. Yaşananlar kameraya yansırken, içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen T.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Manavgat'ta 20 Ağustos'ta markete giren erkek, dolaptan içecek aldıktan sonra fermuarı açık, cinsel organı dışarıda kadın çalışanın bulunduğu kasaya yöneldi. Durumu fark eden kadın kasiyer, müşterinin parayı ödeyip ayrılmasının ardından polise şikayette bulundu. Gelen polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelinin T.D. olduğu tespit edildi. Yakalanıp, gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden T.D. nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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