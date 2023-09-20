Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Avusturyalı Godina hakkında Alanya Kalesi'ne zarar verdiği iddiasıyla açılan davalar düştü

        ANTALYAAlanya Kalesi'nde bulunan evinde izinsiz korkuluk, pencere yaptığı, tarihi surları delerek içine plastik boru döşediği iddia edilen Avusturyalı Walter Godina hakkında açılan iki dava düştü. Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, "Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturyalı Godina hakkında Alanya Kalesi'ne zarar verdiği iddiasıyla açılan davalar düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYAAlanya Kalesi'nde bulunan evinde izinsiz korkuluk, pencere yaptığı, tarihi surları delerek içine plastik boru döşediği iddia edilen Avusturyalı Walter Godina hakkında açılan iki dava düştü. Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, "Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü" dedi.

        Alanya Müzesi Müdürlüğü'nce, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde bulunan Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin, duvarlarıyla bitişik surları yıktığı iddiası üzerine, Godina'ya 'tarihi yapılara zarar vermek' ve 'İmar Kanunu'na muhalefet'ten dava açıldı. Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması da istendi. Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sonuçlandığı ortaya çıktı. Walter Godina hakkında Aralık 2019'da açılan davanın, bilirkişi raporları gerekçe gösterilerek Şubat 2023'te, Temmuz 2021'de açılan bir diğer davanın ise Ocak 2022'de alınan karar doğrultusunda düştüğü öğrenildi.

        'RESTORASYONU 1989 YILINDA YAPTIRMIŞTI'

        Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, konuyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, aynı olayla ilgili daha önce bir dava açıldığını, 1993 yılında mahkemenin Godina hakkında verdiği beraat kararının kesinleştiğini söyledi. Mehmet Bekar, "Godina zaten aslında o bölgede 1989'da aslına uygun restorasyon yaptırdı ve o tarihten sonra yapıya bir daha müdahale ettirmedi. Restorasyonun ardından 1993 tarihinde kesinleşen mahkeme kararında beraat aldı. Daha sonra iki ayrı dava daha açıldı. Yargılama sonucunda davalarla ilgili düşme kararı verildi. Bu söz konusu davalar için yapılabilecek bir şey hukuken kalmadı. Ancak yeni bir dava açılırsa konu tekrardan gündeme gelebilir orada da dava tekrar düşer" diye konuştu. 

        'TAZMİNAT DAVASI DA AÇABİLİRDİ AMA AÇMADI'

        Olayla ilgili yapılan haberlerde birçok skandalın ortaya çıktığı yazılmasına rağmen bunların belirtilmediğini vurgulayan Mehmet Bekar, "'Birçok skandal' iddiasında bulundukları suçlamaların ardından Alanya Asliye Ceza Mahkemesi, 1993 tarihli beraat kararına atıf yaparak dosyanın düşmesine karar verdi. Dava süreci devam ederken, söz konusu evin kamulaştırılması da istenmişti. Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü. Evin kamulaştırılmasına ilişkin bir karar da çıkmadı. Godina tazminat davası da açabilirdi ancak kendisi bu yolu tercih etmedi. Çünkü Türkiye'yi ve Alanya'yı çok seviyor. Godina 3 ila 6 ay arasında Alanya'da vakit geçiriyor. Kendisi bir Alanya aşığı" dedi. Davanın uzun sürdüğünü kaydeden avukat Mehmet Bekar, düşme kararının hukuken doğru olduğunu da vurguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…

        Benzer Haberler

        Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti
        Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti
        Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı
        Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı
        Altın Portakal'da "Onur" ve "Yaşam Boyu Başarı" ödülü alacak sanatçılar açı...
        Altın Portakal'da "Onur" ve "Yaşam Boyu Başarı" ödülü alacak sanatçılar açı...
        Antalya'da su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı
        Antalya'da su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı
        Altın Portakal 'Sonsuza Kadar' sloganıyla 60'ıncı yolculuğuna başlıyor
        Altın Portakal 'Sonsuza Kadar' sloganıyla 60'ıncı yolculuğuna başlıyor
        Marketteki teşhirci kameradan tespit edilip, yakalandı 
        Marketteki teşhirci kameradan tespit edilip, yakalandı 